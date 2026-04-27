    Azərbaycan Premyer Liqası: XXIX tura bu gün iki matçla yekun vurulacaq

    Misli Premyer Liqasında XXIX tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    İlk olaraq "Turan Tovuz" "Zirə"ni qəbul edəcək.

    Qarşılaşma Tovuz şəhər stadionunda, saat 18:00-da start götürəcək. Bölgə təmsilçisi 55 xalla üçüncü, qonaqlar 45 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb.

    Tur "Sabah" - "Karvan-Yevlax" qarşılaşması ilə başa çatacaq. Görüş "Bank Respublika Arena"da, saat 20:00-da başlayacaq. "Bayquşlar" 69 xalla çempionatın lideridir. Yevlax klubu 14 xalla sonuncu - 12-ci sıradadır.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl "Sumqayıt" "İmişli"ni (2:0), "Şamaxı" "Kəpəz"i (2:0), "Qarabağ" "Neftçi"ni (5:1) məğlub edib. "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

