    Sərsəng su anbarında Prezident Kuboku 2026 beynəlxalq reqatası başlayır

    Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə avarçəkmə və kanoe üzrə "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası bu gün start götürəcək.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, turnir ilk dəfə olaraq Sərsəng su anbarında başlayacaq.

    Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 103-cü ildönümünə həsr edilən reqatanın ilk günündə – aprelin 27-də Sərsəng su anbarında akademik avarçəkmə, kayak, kanoe, draqon qayıqları və yelkənli qayıqlar üzrə idmançıların nümunəvi çıxışları və ilk yarışlar keçiriləcək. İştirakçı ölkələrin bayraqlarını daşıyan skuterlər su üzərində dövrə vuracaq.

    Tədbir çərçivəsində milli musiqi və rəqs nümunələri də nümayiş etdiriləcək.

    Qeyd edək ki, "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatasında Azərbaycan, Çexiya, Gürcüstan, Almaniya, Yunanıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Litva, Moldova, Rumıniya, Serbiya, İsveç, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna və Özbəkistandan 100-dən artıq idmançı mübarizə aparacaq. Reqataya mayın 1-də yekun vurulacaq.

    На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"

    Son xəbərlər

    09:47

    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:41

    Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    09:25

    Azərbaycan boks millisi Dünya Kubokunda komanda hesabında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    09:23

    Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıb

    İnfrastruktur
    09:22

    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    Xarici siyasət
    09:21

    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:18

    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    09:16

    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:16

    Sərsəng su anbarında "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası başlayır

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti