На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Индивидуальные
    • 27 апреля, 2026
    • 09:41
    В Азербайджане сегодня стартует международная регата по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта.

    Как передает Report с места событий, соревнования впервые проходят в освобожденном от оккупации Агдеринском районе - на Сарсангском водохранилище.

    В первый день регаты, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдут показательные выступления и первые соревнования спортсменов по академической гребле, гребле на каяке, на каноэ, лодках-драконах и парусных лодках. По воде проедут скутеры с флагами стран-участниц.

    В рамках мероприятия прозвучит национальная музыка и будут представлены танцевальные номера.

    В регате примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Регата завершится 1 мая.

    Регата по гребле и каноэ Сарсангское водохранилище Агдеринский район Министерство молодежи и спорта Федерация водных видов спорта
    Sərsəng su anbarında "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası başlayır

    Последние новости

    09:48

    Туризм
    09:43

    Другие страны
    09:42

    Происшествия
    09:41

    Индивидуальные
    09:36

    Происшествия
    09:27

    Происшествия
    09:13

    Финансы
    09:11

    Внешняя политика
    08:55

    Другие страны
    Лента новостей