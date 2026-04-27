На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"

В Азербайджане сегодня стартует международная регата по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", организованная совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта.

Как передает Report с места событий, соревнования впервые проходят в освобожденном от оккупации Агдеринском районе - на Сарсангском водохранилище.

В первый день регаты, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдут показательные выступления и первые соревнования спортсменов по академической гребле, гребле на каяке, на каноэ, лодках-драконах и парусных лодках. По воде проедут скутеры с флагами стран-участниц.

В рамках мероприятия прозвучит национальная музыка и будут представлены танцевальные номера.

В регате примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата завершится 1 мая.