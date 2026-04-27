    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    • 27 aprel, 2026
    • 09:18
    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən həftə ərzində 136 yanğına çıxış, 38 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 4 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza-xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib.

    Ümumilikdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 10-u azyaşlı olmaqla 48 nəfər xilas edilib, 9 nəfərin meyiti təhvil verilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Yanğın hadisəsi Xilasetmə
    МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибших

