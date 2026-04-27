МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибших
- 27 апреля, 2026
- 09:42
В Азербайджане за минувшую неделю произошло 136 пожаров.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, за прошлую неделю были проведены аварийно-спасательные операции по 136 случаям выезда на пожары, 38 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам дорожно-транспортных происшествий.
В общей сложности силами МЧС за прошлую неделю спасены 48 человек, из которых 10 - несовершеннолетние, переданы по назначению тела 9 погибших.
