МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибших

В Азербайджане за минувшую неделю произошло 136 пожаров.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, за прошлую неделю были проведены аварийно-спасательные операции по 136 случаям выезда на пожары, 38 случаям нахождения в беспомощном состоянии и 4 фактам дорожно-транспортных происшествий.

В общей сложности силами МЧС за прошлую неделю спасены 48 человек, из которых 10 - несовершеннолетние, переданы по назначению тела 9 погибших.