Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    ERR: Катер патрульной службы Эстонии нарушил водные границы РФ

    Патрульное судно Департамента полиции и погранохраны Эстонии вследствие технических проблем непреднамеренно оказалось на российской стороне реки Наровы, однако экипажу удалось своими силами вернуться в эстонскую акваторию.

    Как передает Report, об этом сообщил портал национальной телерадиовещательной компании ERR со ссылкой на ведомство.

    Согласно информации, на патрульном катере, несшем дежурство на реке Нарве в районе Нарва-Йыэсуу, произошла техническая неполадка. Вследствие этого судно с тремя членами экипажа на борту вынесло в российские территориальные воды.

    "Из-за порывистого ветра катер не удавалось удержать на месте даже при помощи сброшенного якоря", - пояснил представитель местных властей, уточнив, что о произошедшем была проинформирована Пограничная служба ФСБ России.

    Спустя приблизительно 15 минут экипаж сумел направить судно обратно в эстонскую часть акватории.

    Нарушение госграницы Эстония Россия

