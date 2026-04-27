ERR: Катер патрульной службы Эстонии нарушил водные границы РФ

Патрульное судно Департамента полиции и погранохраны Эстонии вследствие технических проблем непреднамеренно оказалось на российской стороне реки Наровы, однако экипажу удалось своими силами вернуться в эстонскую акваторию.

Как передает Report, об этом сообщил портал национальной телерадиовещательной компании ERR со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, на патрульном катере, несшем дежурство на реке Нарве в районе Нарва-Йыэсуу, произошла техническая неполадка. Вследствие этого судно с тремя членами экипажа на борту вынесло в российские территориальные воды.

"Из-за порывистого ветра катер не удавалось удержать на месте даже при помощи сброшенного якоря", - пояснил представитель местных властей, уточнив, что о произошедшем была проинформирована Пограничная служба ФСБ России.

Спустя приблизительно 15 минут экипаж сумел направить судно обратно в эстонскую часть акватории.