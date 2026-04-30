    В Губе стартовал Фестиваль WUF13

    
    • 30 апреля, 2026
    • 14:21
    В Губе стартовал Фестиваль WUF13

    В Губе стартовал Фестивалю WUF13.

    Как сообщает северное бюро Report, фестиваль проводится в целях информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в мае в Баку.

    В первой половине дня в губинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) прошла информационная сессия, посвященная WUF13.

    В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты университета, учащиеся школ и лицеев города Губа, а также гости из Узбекистана, приехавшие по приглашению АГПУ.

    С докладами выступили завсектором общественно-политических и гуманитарных вопросов ИВ Губинского района Анар Мамедов и менеджер по коммуникациям Азербайджанской операционной компании WUF13 Эмин Гусейнзаде, которые представили подробную информацию о форуме. В выступлениях была подчеркнута значимость WUF13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках.

    Эмин Гусейнзаде отметил, что 13-я сессия Всемирного форума городов открыта для всех, и пригласил участников пройти регистрацию и присоединиться к мероприятию.

    Он сообщил, что Фестиваль WUF13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе.

    В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции WUF13.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Всемирный форум городов (WUF13) Операционная компания WUF13 Анар Мамедов Эмин Гусейнзаде Губа
    Qubada WUF13 Festivalı başlayıb
    WUF13 festival begins in Azerbaijan's Guba

