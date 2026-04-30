Рабгруппа по разработке неметаллических ресурсов утвердила план работы до 2028 года
Экология
- 30 апреля, 2026
- 15:34
Рабочая группа по разработке месторождений неметаллических полезных ископаемых утвердила план работы на 2026–2027 годы.
Как сообщает Report, сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, в котором приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минтруда и социальной защиты населения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного агентства водных ресурсов, ОАО "Азеришыг" и соответствующих местных органов Исполнительной власти.
В ходе заседания обсуждены направления деятельности Рабочей группы, предстоящие задачи и план работы на 2026-2027 годы, назначен секретарь Группы и утвержден план работы.
