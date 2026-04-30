Рабгруппа по разработке неметаллических ресурсов утвердила план работы до 2028 года

Рабочая группа по разработке месторождений неметаллических полезных ископаемых утвердила план работы на 2026–2027 годы.

Как сообщает Report, сегодня состоялось первое заседание рабочей группы, в котором приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, экономики, сельского хозяйства, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Минтруда и социальной защиты населения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного агентства водных ресурсов, ОАО "Азеришыг" и соответствующих местных органов Исполнительной власти.

В ходе заседания обсуждены направления деятельности Рабочей группы, предстоящие задачи и план работы на 2026-2027 годы, назначен секретарь Группы и утвержден план работы.