    Qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə bağlı İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib

    • 30 aprel, 2026
    • 15:03
    Qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə bağlı İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib

    Qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə bağlı İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda Ekologiya və Təbii Sərvətlər, İqtisadiyyat, Kənd Təsərrüfatı, Fövqəladə Hallar, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin, "Azərişıq" ASC-nin və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmiləri iştirak edib.

    İclasda İşçi Qrupunun fəaliyyət istiqamətləri, qarşıda duran vəzifələr və 2026-2027-ci illəri əhatə edən iş planı müzakirə olunub, Qrupun katibi təyin edilib və iş planı təsdiq olunub.

    Xatırladaq ki, sözügedən İşçi Qrup Azərbaycan Prezidentinin 2026-cı il 7 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə məşğul olan yer təki istifadəçilərinin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması tədbirlərinə dair Qaydalar"a uyğun olaraq yaradılıb.

    İşçi Qrupunun əsas məqsədi qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi, qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının istismarı ilə məşğul olan yer təki istifadəçilərinin fəaliyyətinin bu sahədə münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunlaşdırılması, o cümlədən onların yer təkindən istifadə və onun mühafizəsi sahəsində müəyyən edilmiş tələblərə dürüst əməl etməsi, təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması, eləcə də ətraf mühitin və təbii landşaftın mühafizəsinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi və digər kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsidir.

    Рабгруппа по разработке неметаллических ресурсов утвердила план работы до 2028 года

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti