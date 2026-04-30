Недавно появившиеся в международном информационном пространстве материалы, в особенности видеозаписи с участием бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, вновь обнажают тревожные тенденции, подрывающие мирную повестку дня в регионе.

Об этом в комментарии Report заявила член Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева.

По ее словам, риторика и инициативы этого человека, позиционирующего себя как международного правозащитника, свидетельствуют о том, что он давно вышел за рамки правового поля и превратился в инструмент политического влияния.

Фаталиева отметила, что главное в высказываниях Окампо заключается в том, что вместо юридических аргументов преобладают призывы, служащие геополитическим целям:

"Тот факт, что в распространенных видеороликах он говорит о планах влияния на европейские структуры, особенно об ослаблении или упразднении механизмов сотрудничества с Азербайджаном, ясно раскрывает суть этой деятельности. Это уже следует рассматривать не как юридическую позицию, а как целенаправленную стратегию политического давления".

Депутат также обратила внимание на то, что упоминание в этих материалах таких европейских политиков, как бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, придает происходящему дополнительное политическое измерение.

"Подобные утверждения, даже если они не полностью подтверждены, дают основания предполагать, что определенные круги либо поверхностно относятся к реалиям в регионе, либо занимают предвзятую позицию. В то же время, представлять позицию отдельных лиц как официальную политику Европейского союза в целом также не является правильным подходом, и необходимо различать важные детали в данном вопросе".

По мнению Фаталиевой, сегодня в отношении Окампо было бы уместнее использовать выражение "наемный адвокат", поскольку он искажает международное право по указаниям армянской диаспоры и лобби за рубежом:

"Обвинения в коррупции, связанные с деятельностью Окампо, позволяют нам глубже проанализировать мотивы его риторики. Если эти обвинения основаны на реальных фактах, то нельзя исключить, что его заявления против Азербайджана основаны не на юридических, а на личных или финансовых интересах. Это поднимает серьезные вопросы о политизации и селективном применении международного права".

Депутат подчеркнула особую опасность всего этого в настоящее время на фоне усиления процесса нормализации:

"Между Баку и Ереваном ведутся реальные переговоры о подписании мирного договора, наблюдается прогресс по важным вопросам, таким как делимитация границ и открытие коммуникаций. В такое время деструктивные призывы извне могут быть направлены на замедление или срыв данного процесса".

Парламентарий считает, что позиция Азербайджана на этом фоне остается ясной и принципиальной:

"Официальный Баку неоднократно заявлял, что мир возможен только на основе основополагающих принципов международного права - суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Азербайджан предпочитает формировать атмосферу сотрудничества и взаимного доверия, избегая реваншистской риторики в постконфликтный период".

Фаталиева подчеркнула, что распространенные видеозаписи и сделанные заявления еще раз показывают, что такие деликатные вопросы, как международное право и права человека, в некоторых случаях могут стать политическими инструментами, что подрывает доверие к международным институтам и бросает тень на реальные мирные инициативы.

Отметим, что Minval Politika опубликовал видеоматериалы, доказывающие причастность Луиса Окампо к политической коррупции.