Лукашенко заявил Пезешкиану о заинтересованности в урегулировании на Ближнем Востоке
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 15:34
Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Пезешкиан проинформировал Лукашенко о текущей ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции Тегерана в переговорах с США.
Собеседники отметили, что основным препятствием для достижения мирных договоренностей остается отсутствие взаимного доверия.
Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта. Президент Ирана поблагодарил его за принципиальную и последовательную позицию.
01:48
Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в НюрнбергеВнутренняя политика
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18