Лукашенко заявил Пезешкиану о заинтересованности в урегулировании на Ближнем Востоке

Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    • 30 апреля, 2026
    • 15:34
    Президенты Беларуси Александр Лукашенко и Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

    Пезешкиан проинформировал Лукашенко о текущей ситуации в регионе Персидского залива, а также о позиции Тегерана в переговорах с США.

    Собеседники отметили, что основным препятствием для достижения мирных договоренностей остается отсутствие взаимного доверия.

    Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул заинтересованность Беларуси в скорейшем урегулировании конфликта. Президент Ирана поблагодарил его за принципиальную и последовательную позицию.

    Pezeşkian Lukaşenkonu İranın ABŞ ilə danışıqlardakı mövqeyi barədə məlumatlandırıb

