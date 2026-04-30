Хаменеи: После краха США в Ормузском проливе начинается новая глава

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи считает, что США "потерпели крах" в своей операции на Ближнем Востоке, благодаря чему в Ормузском проливе "открылась новая глава".

Как сообщает Report, об этом говорится в его заявлении, распространенном через государственные медиа.

Он также отметил, что присутствие США и их военных баз в регионе является фактором нестабильности, а американские военные объекты не способны обеспечить собственную безопасность. Подчеркивается, что будущее региона Персидского залива должно быть связано с развитием стран региона без внешнего вмешательства.

В заявлении говорится, что иностранным силам не место в регионе, а происходящие процессы представляются как начало формирования нового порядка на Ближнем Востоке и в мире.