Хаменеи: После краха США в Ормузском проливе начинается новая глава
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Хаменеи: После краха США в Ормузском проливе начинается новая глава

    • 30 апреля, 2026
    Хаменеи: После краха США в Ормузском проливе начинается новая глава

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи считает, что США "потерпели крах" в своей операции на Ближнем Востоке, благодаря чему в Ормузском проливе "открылась новая глава".

    Как сообщает Report, об этом говорится в его заявлении, распространенном через государственные медиа.

    Он также отметил, что присутствие США и их военных баз в регионе является фактором нестабильности, а американские военные объекты не способны обеспечить собственную безопасность. Подчеркивается, что будущее региона Персидского залива должно быть связано с развитием стран региона без внешнего вмешательства.

    В заявлении говорится, что иностранным силам не место в регионе, а происходящие процессы представляются как начало формирования нового порядка на Ближнем Востоке и в мире.

