    ВМС Пакистана пополнились первой подлодкой класса Hangor

    Другие страны
    30 апреля, 2026
    • 15:07
    ВМС Пакистана пополнились первой подлодкой класса Hangor

    Военно-морские силы (ВМС) Пакистана ввели в строй первую подводную лодку класса Hangor, заказанной Исламабадом у Китая.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Dawn.

    Церемония ввода подлодки в строй прошла в китайском городе Санья (провинция Хайнань).

    На мероприятии присутствовали президент Пакистана Асиф Али Зардари и командующий ВМС Китая адмирал Ху Чжунмин, а также начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.

    Президент Зардари назвал ввод в эксплуатацию подводки Hangor исторической вехой в модернизации военно-морского флота, подтвердив решимость Пакистана поддерживать "прочную, сбалансированную и заслуживающую доверия оборонную позицию".

    Всего Пакистан заказал у Китая восемь таких субмарин. Они оснащены воздухонезависимым двигателем, который позволяет подлодке находиться долгое время под водой, не поднимаясь на поверхность.

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей