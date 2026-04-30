ВМС Пакистана пополнились первой подлодкой класса Hangor

Военно-морские силы (ВМС) Пакистана ввели в строй первую подводную лодку класса Hangor, заказанной Исламабадом у Китая.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Dawn.

Церемония ввода подлодки в строй прошла в китайском городе Санья (провинция Хайнань).

На мероприятии присутствовали президент Пакистана Асиф Али Зардари и командующий ВМС Китая адмирал Ху Чжунмин, а также начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.

Президент Зардари назвал ввод в эксплуатацию подводки Hangor исторической вехой в модернизации военно-морского флота, подтвердив решимость Пакистана поддерживать "прочную, сбалансированную и заслуживающую доверия оборонную позицию".

Всего Пакистан заказал у Китая восемь таких субмарин. Они оснащены воздухонезависимым двигателем, который позволяет подлодке находиться долгое время под водой, не поднимаясь на поверхность.