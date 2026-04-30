ВМС Пакистана пополнились первой подлодкой класса Hangor
- 30 апреля, 2026
- 15:07
Военно-морские силы (ВМС) Пакистана ввели в строй первую подводную лодку класса Hangor, заказанной Исламабадом у Китая.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Dawn.
Церемония ввода подлодки в строй прошла в китайском городе Санья (провинция Хайнань).
На мероприятии присутствовали президент Пакистана Асиф Али Зардари и командующий ВМС Китая адмирал Ху Чжунмин, а также начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф.
Президент Зардари назвал ввод в эксплуатацию подводки Hangor исторической вехой в модернизации военно-морского флота, подтвердив решимость Пакистана поддерживать "прочную, сбалансированную и заслуживающую доверия оборонную позицию".
Всего Пакистан заказал у Китая восемь таких субмарин. Они оснащены воздухонезависимым двигателем, который позволяет подлодке находиться долгое время под водой, не поднимаясь на поверхность.