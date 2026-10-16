Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
- 16 октября, 2026
- 00:31
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В 2027 году из предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана 2 млрд 200 млн манатов на обслуживание государственного долга 1 млрд 427,5 млн манатов придется на внешний госдолг.
Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.
Согласно документу, из этой суммы 1 млрд 63,5 млн манатов составят выплаты по основному долгу, а 364 млн манатов - процентные расходы.
В следующем году на обслуживание внутреннего государственного долга предусмотрены выплаты по основному долгу в размере 137,2 млн манатов и процентные расходы на сумму 635,3 млн манатов.
Общие процентные расходы по государственному долгу в 2027 году прогнозируются в размере 993 млн манатов.