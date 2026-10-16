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    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək

    Maliyyə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək

    2027-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsində dövlət borcuna xidmətlə bağlı proqnozlaşdırılan 2 milyard 200 milyon manat xərcin 1 milyard 427,5 milyon manatını xarici dövlət borcu üzrə xərclər təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, bunun 1 milyard 63,5 milyon manatı əsas borc ödənişləri, 364 milyon manatı faiz xərcləri olacaq.

    Gələn il büdcədə daxili dövlət borcuna xidmət üçün 137,2 milyon manat əsas, 635,3 milyon manat məbləğində isə faiz xərcləri proqnozlaşdırılır. Dövlət borcu üzrə proqnozlaşdırılan faiz xərclərinin cəmi 2027-ci il üçün 993 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Xarici dövlət borcu Daxili dövlət borcu
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    MiniBoss
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