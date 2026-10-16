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    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек

    Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что в результате спасательных операций после наводнения в Стамбуле были спасены 3 055 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по словам министра, в результате сильных дождей один человек погиб от удара электрическим током, еще двое утонули.

    Чифтчи отметил, что в Стамбуле сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), береговой охраны, жандармерии и муниципальных служб спасли 3 055 человек.

    "В настоящее время продолжаются поиски пяти человек в Стамбуле и одного в Коджаэли", - заявил министр.

    Напомним, что непрекращающиеся на протяжении двух дней дожди привели к серьезным последствиям в Турции. Ряд улиц, тоннелей и подземных переходов оказались затоплены.

    Стамбул (Турция) Наводнение
    İstanbulda sel nəticəsində köməksiz qalan 3055 nəfər xilas edilib
    Three dead, over 3,000 rescued amid severe flooding in Istanbul
    44 - Tezliklə
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