В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек

Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил, что в результате спасательных операций после наводнения в Стамбуле были спасены 3 055 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, по словам министра, в результате сильных дождей один человек погиб от удара электрическим током, еще двое утонули.

Чифтчи отметил, что в Стамбуле сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), береговой охраны, жандармерии и муниципальных служб спасли 3 055 человек.

"В настоящее время продолжаются поиски пяти человек в Стамбуле и одного в Коджаэли", - заявил министр.

Напомним, что непрекращающиеся на протяжении двух дней дожди привели к серьезным последствиям в Турции. Ряд улиц, тоннелей и подземных переходов оказались затоплены.