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    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов

    Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов по сравнению с первоначальным вариантом.

    Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

    Согласно документу, в следующем году доходы госбюджета прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов (на 1,7% больше утвержденного прогноза на 2026 год), а расходы, как и в первоначальном варианте, составят 42 млрд 400 млн манатов (рост на 1,7%).

    Таким образом, дефицит государственного бюджета ожидается в размере 3 млрд 146 млн манатов, что на 1,7% больше в годовом сравнении.

    Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются на уровне 47 млрд 619,2 млн манатов, что на 10,4 млн манатов больше первоначального варианта. Расходы, напротив, сокращены на 9,6 млн манатов - до 50 млрд 377,1 млн манатов.

    По сравнению с утвержденными прогнозами на 2026 год эти показатели увеличатся соответственно на 5,9% и 3,1%.

    В результате дефицит сводного бюджета составит 2 млрд 757,9 млн манатов, что на 28,7% меньше в годовом выражении.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
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