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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа

    Футбол
    • 16 октября, 2026
    • 01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа

    В Лиге Европы УЕФА стартовал второй тур общего этапа.

    Как сообщает Report, итальянский "Милан" на выезде встретился с австрийским "Зальцбургом".

    Туринский "Ювентус" сыграл в Испании против "Сельты".

    Лига Европы УЕФА

    Общий этап, II тур

    15 октября

    "Лион" (Франция) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 3:2

    АЗ (Нидерланды) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 2:1

    "Юнион" (Бельгия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 1:1

    "Зальцбург" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 0:4

    "Спарта" (Чехия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 1:1

    "Лех" (Чехия) - "Байер 04" (Германия) - 0:4

    "Целе" (Словения) - "Омония" (Кипр) - 0:3

    "Торренсе" (Португалия) - "Сандерленд" (Англия) - 1:2

    "Бенфика" (Португалия) - "Селтик" (Шотландия) - 4:1

    "Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

    "Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия) - 2:1

    "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0

    "Ренн" (Франция) - ОФИ (Греция) - 2:1

    "Борнмут" (Англия) - "Штурм" (Австрия) - 3:0

    "Ягеллония" (Польша) - "Арарат" (Армения) - 3:1

    "Сельта" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:2

    "Хоффенхайм" (Германия) - "Бешикташ" (Турция) - 2:3

    НЕК (Нидерланды) - "Левски" (Болгария) - 1:1

    Лига Европы УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
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