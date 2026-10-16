В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
- 16 октября, 2026
- 01:16
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В Лиге Европы УЕФА стартовал второй тур общего этапа.
Как сообщает Report, итальянский "Милан" на выезде встретился с австрийским "Зальцбургом".
Туринский "Ювентус" сыграл в Испании против "Сельты".
Лига Европы УЕФА
Общий этап, II тур
15 октября
"Лион" (Франция) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 3:2
АЗ (Нидерланды) - "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - 2:1
"Юнион" (Бельгия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 1:1
"Зальцбург" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 0:4
"Спарта" (Чехия) - "Лиллестрем" (Норвегия) - 1:1
"Лех" (Чехия) - "Байер 04" (Германия) - 0:4
"Целе" (Словения) - "Омония" (Кипр) - 0:3
"Торренсе" (Португалия) - "Сандерленд" (Англия) - 1:2
"Бенфика" (Португалия) - "Селтик" (Шотландия) - 4:1
"Марсель" (Франция) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1
"Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория" (Чехия) - 2:1
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 1:0
"Ренн" (Франция) - ОФИ (Греция) - 2:1
"Борнмут" (Англия) - "Штурм" (Австрия) - 3:0
"Ягеллония" (Польша) - "Арарат" (Армения) - 3:1
"Сельта" (Испания) - "Ювентус" (Италия) - 1:2
"Хоффенхайм" (Германия) - "Бешикташ" (Турция) - 2:3
НЕК (Нидерланды) - "Левски" (Болгария) - 1:1