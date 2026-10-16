UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib
- 16 oktyabr, 2026
- 01:14
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UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura start verilib.
"Report" xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olub.
"Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gəlib.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi, II tur
15 oktyabr
"Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) 3:2
AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) 2:1
"Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya) 1:1
"Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya) 0:4
"Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç) 1:1
"Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya) 0:4
"Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr) 0:3
"Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə) 1:2
"Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya) 4:1
"Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan) 0:1
"Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya) 2:1
"Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika) 1:0
"Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan) 2:1
"Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya) 3:0
"Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan) 3:1
"Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya) 1:2
"Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə) 2:3
NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan) 1:1