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    UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turun oyunları keçirilib

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II tura start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "Milan" səfərdə "Zaltsburq"un qonağı olub.

    "Yuventus" İspaniyada "Selta" ilə üz-üzə gəlib.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi, II tur

    15 oktyabr

    "Lion" (Fransa) – "Kristal Pelas" (İngiltərə) 3:2

    AZ (Niderland) – "Hapoel" (Beer-Şeva, İsrail) 2:1

    "Yunion" (Belçika) – "Real Sosyedad" (İspaniya) 1:1

    "Zaltsburq" (Avstriya) – "Milan" (İtaliya) 0:4

    "Sparta" (Çexiya) – "Lillestrem" (Norveç) 1:1

    "Lex" (Çexiya) – "Bayer 04" (Almaniya) 0:4

    "Sele" (Sloveniya) – "Omoniya" (Kipr) 0:3

    "Torrense" (Portuqaliya) – "Sanderlend" (İngiltərə) 1:2

    "Benfika" (Portuqaliya) – "Seltik" (Şotlandiya) 4:1

    "Marsel" (Fransa) – "Olimpiakos" (Yunanıstan) 0:1

    "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Viktoriya" (Çexiya) 2:1

    "Dinamo" (Zaqreb) – "Anderlext" (Belçika) 1:0

    "Renn" (Fransa) – OFİ (Yunanıstan) 2:1

    "Bornmut" (İngiltərə) – "Şturm" (Avstriya) 3:0

    "Yagelloniya" (Polşa) – "Ararat" (Ermənistan) 3:1

    "Selta" (İspaniya) – "Yuventus" (İtaliya) 1:2

    "Hoffenhaym" (Almaniya) – "Beşiktaş" (Türkiyə) 2:3

    NEK (Niderland) – "Levski" (Bolqarıstan) 1:1

    UEFA Avropa Liqası UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı)
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    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
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    UEFA Europa League round 2 gets underway
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