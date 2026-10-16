Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов

Дефицит сводного бюджета Азербайджана, прогнозируемый на 2027 год в размере 2 млрд 757,9 млн манатов, к 2030 году, как ожидается, сократится до 442,2 млн манатов (около 260 млн долларов США).

Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

Кроме того, согласно документу, в 2027–2030 годах отношение дефицита государственного бюджета к ВВП прогнозируется в среднем на уровне 2,2%. Верхний предел дефицита госбюджета на 2027 год установлен на уровне 3 млрд 146 млн манатов, а на последующие три года прогнозируется в размере 3 млрд 342 млн, 3 млрд 554,1 млн и 3 млрд 659,5 млн манатов соответственно.

Как и в предыдущие годы, дефицит государственного бюджета планируется финансировать за счет поступлений от приватизации, внешних и внутренних заимствований, а также остатков средств на едином казначейском счете.

Поскольку уже начаты соответствующие процедуры по привлечению внешних займов от международных финансовых институтов для финансирования проектов в ряде приоритетных направлений, ожидается увеличение доли кредитных средств, привлекаемых в рамках будущих соглашений, в структуре источников финансирования дефицита бюджета.

В соответствии с целями, установленными в связи с внедрением новой макрофискальной модели, в долгосрочной перспективе внутренние и внешние заимствования будут осуществляться в пределах утвержденных лимитов. Для достижения этой цели особое внимание по-прежнему будет уделяться развитию внутреннего финансового рынка путем выпуска государственных ценных бумаг и облигаций.