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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов

    В 2027–2030 годах в экономику Азербайджана ожидается привлечение инвестиций в размере 108,6 млрд манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

    Согласно документу, инвестиции в основной капитал в стране составят 25,4 млрд манатов в 2027 году, 26,9 млрд манатов - в 2028 году, 27,9 млрд манатов - в 2029 году и 28,4 млрд манатов - в 2030 году.

    Из общего объема инвестиций за четыре года 76,6 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор. В частности, инвестиции в этот сектор прогнозируются на уровне 17,4 млрд манатов в 2027 году, 18,6 млрд манатов - в 2028 году, 19,7 млрд манатов - в 2029 году и 20,9 млрд манатов - в 2030 году.

    Министерство финансов Азербайджана Инвестиции в Азербайджан
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
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