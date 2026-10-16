В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов

В 2027–2030 годах в экономику Азербайджана ожидается привлечение инвестиций в размере 108,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, инвестиции в основной капитал в стране составят 25,4 млрд манатов в 2027 году, 26,9 млрд манатов - в 2028 году, 27,9 млрд манатов - в 2029 году и 28,4 млрд манатов - в 2030 году.

Из общего объема инвестиций за четыре года 76,6 млрд манатов придется на ненефтегазовый сектор. В частности, инвестиции в этот сектор прогнозируются на уровне 17,4 млрд манатов в 2027 году, 18,6 млрд манатов - в 2028 году, 19,7 млрд манатов - в 2029 году и 20,9 млрд манатов - в 2030 году.