Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
- 16 oktyabr, 2026
- 00:30
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2027-2030-cu illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 108,6 milyard manat investisiya qoyulacağı gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu, Maliyyə Nazirliyinin yaxın 4 il üçün açıqladığı Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsində əksini tapıb.
Sənədə əsasən, ölkədə əsas kapitala investisiya qoyuluşu 2027-ci ildə 25,4 milyard manat, 2028-ci ildə 26,9 milyard manat, 2029-cu ildə 27,9 milyard manat, 2030-cu ildə isə 28,4 milyard manat təşkil edəcək.
4 illik investisiya qoyuluşunun 76,6 milyard manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşməlidir. O cümlədən sektora 2027-ci ildə 17,4 milyard manat, 2028-ci ildə 18,6 milyard manat, 2029-cu ildə 19,7 milyard manat, 2030-cu ildə isə 20,9 milyard manat investisiya qoyulması proqnozlaşdırılır.