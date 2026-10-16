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    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками

    Канцелярия премьер-министра Великобритании Энди Бернэма проверит контракт стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов (2,65 млрд долларов), который Министерство обороны страны планирует заключить с американской компанией Lockheed Martin на создание военных спутников нового поколения.

    Как передает Report со ссылкой на The Daily Telegraph, речь идет о спутниках для британской системы военной связи Skynet.

    По данным издания, в Лондоне опасаются, что заключение соглашения позволит США влиять на решения Великобритании об использовании собственных военных спутников.

    "Нетрудно представить ситуацию, когда в будущем возникнет противостояние из-за Фолклендских островов и нам потребуется использовать систему Skynet, но американцы откажут нам в этом. Таким образом, в разгар национального кризиса вы предоставите Вашингтону право вето на использование этой системы", - заявил источник газеты в британском оборонном ведомстве.

    Lockheed Martin Skynet Великобритания
    Britaniya hərbi peyklərin idarə olunmasında ABŞ-dən asılılıqdan ehtiyat edir
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