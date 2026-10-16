В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
- 16 октября, 2026
- 01:19
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В Лиге конференций УЕФА стартовали матчи первого тура общего этапа.
Как сообщает Report, турецкий "Трабзонспор" на выезде встретился с финским КуПС.
Нидерландский "Аякс" сыграл в гостях с хорватским "Хайдуком", а английский "Брайтон" на своем поле принял литовский "Жальгирис".
Лига конференций УЕФА
Общий этап, I тур
15 октября
"Гент" (Бельгия) - "Орхус" (Дания) - 1:0
"Панатинаикос" (Греция) - "Борац" (Босния и Герцеговина) - 2:1
"Лугано" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:2
КуПС (Финляндия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:4
"Университатя" (Румыния) - "Хетафе" (Испания) - 1:1
"Рига" (Латвия) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:1
"Хайдук" (Хорватия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1
ЦСКА (Болгария) - "Монако" (Франция) - 1:2
"Мьельбю" (Швеция) - "Интер Эскальдес" (Андорра) - 2:0
"Эгнатия" (Албания) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 1:1
"Аталанта" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 3:0
"Фрайбург" (Германия) - "Яблонец" (Чехия) - 3:1
"Копенгаген" (Дания) - "Брага" (Португалия) - 3:0
"Брайтон" (Англия) - "Жальгирис" (Литва) - 4:0
"Твенте" (Нидерланды) - "Тун" (Швейцария) - 0:0
"Сент-Трюйден" (Бельгия) - "Иберия" (Грузия) - 1:0
"Бранн" (Норвегия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:1
"Хартс" (Шотландия) - "Норшелланн" (Дания) - 1:1