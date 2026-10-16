В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа

В Лиге конференций УЕФА стартовали матчи первого тура общего этапа.

Как сообщает Report, турецкий "Трабзонспор" на выезде встретился с финским КуПС.

Нидерландский "Аякс" сыграл в гостях с хорватским "Хайдуком", а английский "Брайтон" на своем поле принял литовский "Жальгирис".

Лига конференций УЕФА

Общий этап, I тур

15 октября

"Гент" (Бельгия) - "Орхус" (Дания) - 1:0

"Панатинаикос" (Греция) - "Борац" (Босния и Герцеговина) - 2:1

"Лугано" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:2

КуПС (Финляндия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:4

"Университатя" (Румыния) - "Хетафе" (Испания) - 1:1

"Рига" (Латвия) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:1

"Хайдук" (Хорватия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1

ЦСКА (Болгария) - "Монако" (Франция) - 1:2

"Мьельбю" (Швеция) - "Интер Эскальдес" (Андорра) - 2:0

"Эгнатия" (Албания) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 1:1

"Аталанта" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 3:0

"Фрайбург" (Германия) - "Яблонец" (Чехия) - 3:1

"Копенгаген" (Дания) - "Брага" (Португалия) - 3:0

"Брайтон" (Англия) - "Жальгирис" (Литва) - 4:0

"Твенте" (Нидерланды) - "Тун" (Швейцария) - 0:0

"Сент-Трюйден" (Бельгия) - "Иберия" (Грузия) - 1:0

"Бранн" (Норвегия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:1

"Хартс" (Шотландия) - "Норшелланн" (Дания) - 1:1