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    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа

    Футбол
    • 16 октября, 2026
    • 01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа

    В Лиге конференций УЕФА стартовали матчи первого тура общего этапа.

    Как сообщает Report, турецкий "Трабзонспор" на выезде встретился с финским КуПС.

    Нидерландский "Аякс" сыграл в гостях с хорватским "Хайдуком", а английский "Брайтон" на своем поле принял литовский "Жальгирис".

    Лига конференций УЕФА

    Общий этап, I тур

    15 октября

    "Гент" (Бельгия) - "Орхус" (Дания) - 1:0

    "Панатинаикос" (Греция) - "Борац" (Босния и Герцеговина) - 2:1

    "Лугано" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:2

    КуПС (Финляндия) - "Трабзонспор" (Турция) - 2:4

    "Университатя" (Румыния) - "Хетафе" (Испания) - 1:1

    "Рига" (Латвия) - "Кайрат" (Казахстан) - 1:1

    "Хайдук" (Хорватия) - "Аякс" (Нидерланды) - 2:1

    ЦСКА (Болгария) - "Монако" (Франция) - 1:2

    "Мьельбю" (Швеция) - "Интер Эскальдес" (Андорра) - 2:0

    "Эгнатия" (Албания) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 1:1

    "Аталанта" (Италия) - "Пафос" (Кипр) - 3:0

    "Фрайбург" (Германия) - "Яблонец" (Чехия) - 3:1

    "Копенгаген" (Дания) - "Брага" (Португалия) - 3:0

    "Брайтон" (Англия) - "Жальгирис" (Литва) - 4:0

    "Твенте" (Нидерланды) - "Тун" (Швейцария) - 0:0

    "Сент-Трюйден" (Бельгия) - "Иберия" (Грузия) - 1:0

    "Бранн" (Норвегия) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:1

    "Хартс" (Шотландия) - "Норшелланн" (Дания) - 1:1

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига конференций УЕФА
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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