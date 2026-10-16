UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
- 16 oktyabr, 2026
- 01:17
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UEFA Konfrans Liqasında Liqa mərhələsinin I turunun oyunlarına start verilib.
"Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu səfərdə "KuPS"la üz-üzə gəlib.
"Ayaks" səfərdə "Hayduk"un qonağı olub. İngiltərənin "Brayton" komandası isə evdə Litva təmsilçisi "Jalqiris"lə qarşılaşıb.
UEFA Konfrans Liqası
Liqa mərhələsi, I tur
15 oktyabr
"Gent" (Belçika) – "Orhus" (Danimarka) 1:0
"Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Borats" (Bosniya və Herseqovina) 2:1
"Luqano" (İsveçrə) – "Srvena Zvezda" (Serbiya) 3:2
"KuPS" (Finlandiya) – "Trabzonspor" (Türkiyə) 2:4
"Universitatya" (Rumıniya) – "Xetafe" (İspaniya) 1:1
"Riqa" (Latviya) – "Kayrat" (Qazaxıstan) 1:1
"Hayduk" (Xorvatiya) – "Ayaks" (Niderland) 2:1
ÇSKA (Bolqarıstan) – "Monako" (Fransa) 1:2
"Myelbyu" (İsveç) – "Inter Eskaldes" (Andorra) 2:0
"Eqnatiya" (Albaniya) – "Midyullann" (Danimarka) 1:1
"Atalanta" (İtaliya) – "Pafos" (Kipr) 3:1
"Frayburq" (Almaniya) – "Yablonets" (Çexiya) 3:2
"Kopenhagen" (Danimarka) – "Braqa" (Portuqaliya) 3:0
"Brayton" (İngiltərə) – "Jalqiris" (Litva) 4:0
"Tvente" (Niderland) – "Tun" (İsveçrə) 1:0
"Sent-Trüden" (Belçika) – "İberiya" (Gürcüstan) 2:0
"Brann" (Norveç) – "Linkoln" (Cəbəllütariq) 2:1
"Harts" (Şotlandiya) – "Norşellann" (Danimarka) 1:1