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    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub

    UEFA Konfrans Liqasında Liqa mərhələsinin I turunun oyunlarına start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyənin "Trabzonspor" klubu səfərdə "KuPS"la üz-üzə gəlib.

    "Ayaks" səfərdə "Hayduk"un qonağı olub. İngiltərənin "Brayton" komandası isə evdə Litva təmsilçisi "Jalqiris"lə qarşılaşıb.

    UEFA Konfrans Liqası

    Liqa mərhələsi, I tur

    15 oktyabr

    "Gent" (Belçika) – "Orhus" (Danimarka) 1:0

    "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Borats" (Bosniya və Herseqovina) 2:1

    "Luqano" (İsveçrə) – "Srvena Zvezda" (Serbiya) 3:2

    "KuPS" (Finlandiya) – "Trabzonspor" (Türkiyə) 2:4

    "Universitatya" (Rumıniya) – "Xetafe" (İspaniya) 1:1

    "Riqa" (Latviya) – "Kayrat" (Qazaxıstan) 1:1

    "Hayduk" (Xorvatiya) – "Ayaks" (Niderland) 2:1

    ÇSKA (Bolqarıstan) – "Monako" (Fransa) 1:2

    "Myelbyu" (İsveç) – "Inter Eskaldes" (Andorra) 2:0

    "Eqnatiya" (Albaniya) – "Midyullann" (Danimarka) 1:1

    "Atalanta" (İtaliya) – "Pafos" (Kipr) 3:1

    "Frayburq" (Almaniya) – "Yablonets" (Çexiya) 3:2

    "Kopenhagen" (Danimarka) – "Braqa" (Portuqaliya) 3:0

    "Brayton" (İngiltərə) – "Jalqiris" (Litva) 4:0

    "Tvente" (Niderland) – "Tun" (İsveçrə) 1:0

    "Sent-Trüden" (Belçika) – "İberiya" (Gürcüstan) 2:0

    "Brann" (Norveç) – "Linkoln" (Cəbəllütariq) 2:1

    "Harts" (Şotlandiya) – "Norşellann" (Danimarka) 1:1

    UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı) UEFA Konfrans Liqası
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    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
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    UEFA Conference League: League phase round 1 matches played
    44 - Tezliklə
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