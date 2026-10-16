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    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов

    В 2027–2030 годах из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 13,2 млрд манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий - Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

    Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

    Согласно документу, доля этих расходов в общем объеме капитальных затрат составит 24,1%.

    Освобожденные территории Азербайджана Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
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