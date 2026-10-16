На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов

В 2027–2030 годах из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 13,2 млрд манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий - Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, это отражено в Среднесрочной рамочной программе расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, доля этих расходов в общем объеме капитальных затрат составит 24,1%.