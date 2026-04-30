Кубок Президента 2026: Азербайджанские гребцы завоевали еще 4 медали - ДОПОЛНЕНО

Азербайджанские гребцы завоевали 4 медали на международной регате "Кубок Президента 2026", посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, азербайджанский спортсмен Алимурад Гаджизаде завоевал серебряную медаль.

Он занял второе место в заплыве на 500 метров на одноместном каяке (спортсмены 2008–2009 годов рождения). Накануне Гаджизаде завоевал серебро в соревновании на 200 метров на одноместном каяке.

Дуэт Мустафа Велизаде – Эльмир Тарвердиев завоевал бронзовую медаль в заплыве на 500 метров на двухместной лодке (спортсмены 2010–2011 годов рождения).

В свою очередь Азер Ильясов завоевал золотую медаль в академической гребле на одноместном каяке на дистанции 1500 метров (спортсмены 2008-2009 годов рождения).

Дуэт Нияз Маликов – Иван Воробянский завоевал бронзовую медаль в заезде на 1000 метров в двойке на байдарке (среди спортсменов 2008–2009 годов рождения).

Отметим, что в турнире, организованном совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, наряду с Азербайджаном участвуют более 100 спортсменов из Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Регата завершится 1 мая.