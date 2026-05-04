Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони обменялись мнениями по поводу кризиса, связанного с Ираном, событий в регионе и международных вопросов.

Как передает Report, об этом итальянский лидер сказала, выступая с заявлениями для прессы с президентом Ильхамом Алиевым.

"Разумеется, с президентом Алиевым мы провели обмен мнениями по ключевым международным вопросам – от кризиса, связанного с Ираном, до происходящих в нашем регионе событий, касающихся всех нас. Безусловно, для меня было очень интересно выслушать мнение президента страны, имеющей общую границу с Ираном и длительную общую историю с ним. Мы вновь выражаем пожелание, чтобы этот кризис был урегулирован в максимально короткие сроки. Я также подчеркнула нашу готовность поддержать любые инициативы, направленные на достижение этой цели, и нашу приверженность установлению стабильности в регионе.

Я также хотела бы выразить благодарность Азербайджану, президенту и всем государственным органам Азербайджана за осуществление всех необходимых для Италии процедур по эвакуации многочисленных итальянских граждан, оказавшихся под угрозой и вынужденных покинуть страну. Ваша сторона предприняла все необходимые меры, и, более того, я благодарю Вас за поддержку временного переноса нашего посольства в Тегеране в Баку и обеспечения его эффективной работы в условиях безопасности. Это еще одно свидетельство нашей дружбы", - заявила Джорджа Мелони.