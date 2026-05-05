    • 05 мая, 2026
    • 00:13
    Челси повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Лондонский "Челси" повторил свой антирекорд 33-летней давности, проиграв "Ноттингем Форест" в домашнем матче 35-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ).

    Как сообщает Report, "аристократы", уступив сопренику на "Стэмфорд Бридж" со счетом 1:3, потерпели 6-е поражение подряд в текущем сезоне.

    Лондонцы не проигрывали в АПЛ шесть игр подряд с 1993 года.

    Отметим, что "Челси" за последние шесть матчей забил всего 1 гол и пропустил 14 мячей. Команда расположилась на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.

    "Çelsi" 33 il sonra Premyer Liqada antirekordunu təkrarlayıb

