    ЕС поддерживает подключение Армении к Транскаспийскому транспортному маршруту

    • 05 мая, 2026
    • 12:29
    ЕС поддерживает подключение Армении к Транскаспийскому транспортному маршруту

    Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) имеет стратегическое значение для Европы, поэтому ЕС поддерживает усилия Армении по присоединению к этому маршруту.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с совместным заявлением с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Антониу Коштой по итогам саммита ЕС-Армения в Ереване.

    "Мы поддержим вашу интеграцию в ключевые транспортные маршруты, такие как Транскаспийский коридор. Этот маршрут имеет стратегическое значение и для Европы, особенно с учетом растущих торговых потоков между нашими регионами.

    Поэтому сегодня мы запускаем диалог высокого уровня по транспорту, поскольку транспортные сети являются движущей силой конкурентоспособности", - сказала она.

    По словам фон дер Ляйен, ЕС и Армения будут развивать сотрудничество по четырем ключевым направлениям: взаимосвязанность, энергетика, цифровизация, а также экономическая поддержка и социальная устойчивость.

    Урсула фон дер Ляйен Армения Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Саммит ЕС - Армения
    Aİ Ermənistanın Transxəzər nəqliyyat marşrutuna qoşulmasını dəstəkləyir
    EU backs Armenia's inclusion in Trans-Caspian transport route

