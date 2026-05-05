Грузия в течение 10 лет вложит около $1,7 млрд в развитие железных дорог

Инвестиции в течение ближайших 10 лет развитие железных дорог Грузии составят около $1,7 млрд.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации, посвященной новому 10-летнему плану деятельности ОАО "Грузинская железная дорога".

По его словам, в прошлом году чистая прибыль общества выросла на 30%, и ожидается дальнейший рост прибыли в последующие годы:

"Впервые разработан единый 10-летний план, охватывающий все основные направления развития железнодорожного сектора. В рамках этого плана предусмотрено полное обновление вагонного и локомотивного парка. Согласно плану предусматривается приобретение 50 новых локомотивов, 1500 новых вагонов и 10 пассажирских поездов".

По его словам, эти меры увеличат грузоперевозки, повысят комфорт пассажирских перевозок и сократят время в пути.

Кобахидзе добавил, что планируется полная модернизация железнодорожных станций и инфраструктуры, внедрение автоматизированных систем управления, создание новых маршрутов и строительство новой 18-километровой железнодорожной линии, соединяющей с портом Анаклия. Восстановление железной дороги Боржоми-Бакуриани также включено в проект.

Премьер подчеркнул, что инвестиции будут направлены из различных источников, а успешное проведение реформ будет зависеть от эффективности управления и борьбы с коррупцией.