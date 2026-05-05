Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Грузия в течение 10 лет вложит около $1,7 млрд в развитие железных дорог

    Инфраструктура
    • 05 мая, 2026
    • 12:50
    Грузия в течение 10 лет вложит около $1,7 млрд в развитие железных дорог

    Инвестиции в течение ближайших 10 лет развитие железных дорог Грузии составят около $1,7 млрд.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на презентации, посвященной новому 10-летнему плану деятельности ОАО "Грузинская железная дорога".

    По его словам, в прошлом году чистая прибыль общества выросла на 30%, и ожидается дальнейший рост прибыли в последующие годы:

    "Впервые разработан единый 10-летний план, охватывающий все основные направления развития железнодорожного сектора. В рамках этого плана предусмотрено полное обновление вагонного и локомотивного парка. Согласно плану предусматривается приобретение 50 новых локомотивов, 1500 новых вагонов и 10 пассажирских поездов".

    По его словам, эти меры увеличат грузоперевозки, повысят комфорт пассажирских перевозок и сократят время в пути.

    Кобахидзе добавил, что планируется полная модернизация железнодорожных станций и инфраструктуры, внедрение автоматизированных систем управления, создание новых маршрутов и строительство новой 18-километровой железнодорожной линии, соединяющей с портом Анаклия. Восстановление железной дороги Боржоми-Бакуриани также включено в проект.

    Премьер подчеркнул, что инвестиции будут направлены из различных источников, а успешное проведение реформ будет зависеть от эффективности управления и борьбы с коррупцией.

    Ираклий Кобахидзе Грузинские железные дороги Грузия
    Gürcüstanın dəmir yollarına yaxın 10 ildə 1,7 milyard dollar pul qoyulacaq
    $1.7B to be invested in Georgia's railways over next decade

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей