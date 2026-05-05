В ММ поступил ежегодный доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми
Внутренняя политика
- 05 мая, 2026
- 12:49
В Милли Меджлис поступил ежегодный доклад Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.
Как сообщает Report, документ будет вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов ММ по правам человека и по правовой политике и государственному строительству 8 мая.
Напомним, что в соответствии со статьей 7.5 закона "О борьбе с торговлей людьми", Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми представляет в Милли Меджлис ежегодную информацию о борьбе с торговлей людьми в Азербайджане.
