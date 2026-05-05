Азербайджан подвел итоги трехлетнего сотрудничества с Growth Lab

Подведены итоги трехлетнего сотрудничества между Азербайджаном и центром "Growth Lab" Гарвардского университета.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

"На встрече с профессором Рикардо Хаусманом, основателем и директором центра Growth Lab Гарвардского университета, мы рассмотрели итоги и проделанную работу в рамках трехлетнего исследовательского сотрудничества между правительством Азербайджана и исследовательским центром Growth Lab. Обсудили выполнение рекомендаций исследовательского центра и дальнейшие шаги по направлениям потенциального партнерства", - отметил министр.