Азербайджан подвел итоги трехлетнего сотрудничества с Growth Lab
Бизнес
- 05 мая, 2026
- 12:47
Подведены итоги трехлетнего сотрудничества между Азербайджаном и центром "Growth Lab" Гарвардского университета.
Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.
"На встрече с профессором Рикардо Хаусманом, основателем и директором центра Growth Lab Гарвардского университета, мы рассмотрели итоги и проделанную работу в рамках трехлетнего исследовательского сотрудничества между правительством Азербайджана и исследовательским центром Growth Lab. Обсудили выполнение рекомендаций исследовательского центра и дальнейшие шаги по направлениям потенциального партнерства", - отметил министр.
