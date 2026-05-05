    Азербайджан подвел итоги трехлетнего сотрудничества с Growth Lab

    Бизнес
    • 05 мая, 2026
    • 12:47
    Азербайджан подвел итоги трехлетнего сотрудничества с Growth Lab

    Подведены итоги трехлетнего сотрудничества между Азербайджаном и центром "Growth Lab" Гарвардского университета.

    Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X.

    "На встрече с профессором Рикардо Хаусманом, основателем и директором центра Growth Lab Гарвардского университета, мы рассмотрели итоги и проделанную работу в рамках трехлетнего исследовательского сотрудничества между правительством Азербайджана и исследовательским центром Growth Lab. Обсудили выполнение рекомендаций исследовательского центра и дальнейшие шаги по направлениям потенциального партнерства", - отметил министр.

    Azərbaycan "Growth Lab" ilə potensial tərəfdaşlıq istiqamətləri üzrə növbəti addımları müzakirə edib
    Azerbaijan reviews results of three-year cooperation with Growth Lab

