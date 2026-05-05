İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan "Growth Lab" ilə potensial tərəfdaşlıq istiqamətləri üzrə növbəti addımları müzakirə edib

    Biznes
    • 05 may, 2026
    • 12:18
    Azərbaycan Growth Lab ilə potensial tərəfdaşlıq istiqamətləri üzrə növbəti addımları müzakirə edib

    Azərbaycan və Harvard Universitetinin "Growth Lab" mərkəzi arasında üçillik əməkdaşlığın yekunları nəzərdən keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    "Harvard Universitetinin "Growth Lab" mərkəzinin təsisçisi və direktoru professor Rikardo Hausman ilə görüşümüzdə Azərbaycan hökuməti və "Growth Lab" tədqiqat mərkəzi arasında üçillik tədqiqat əməkdaşlığının yekunlarını və görülmüş işləri nəzərdən keçirdik. "Growth Lab" tədqiqat mərkəzinin tövsiyələrinin icrasını və potensial tərəfdaşlıq istiqamətləri üzrə növbəti addımları müzakirə etdik", - deyə nazir qeyd edib.

    Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi Mikayıl Cabbarov Harvard Universitetinin Rikardo Hausman
    Foto
    Азербайджан подвел итоги трехлетнего сотрудничества с Growth Lab
    Foto
    Azerbaijan reviews results of three-year cooperation with Growth Lab

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25
    Foto

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti