    ФАО: В Азербайджане основные проблемы в аграрном секторе связаны с изменением климата

    05 мая, 2026
    В Азербайджане использование инновационных технологий для смягчения последствий изменения климата в сельском хозяйстве стало ключевым приоритетом.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам резидент-представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

    По его словам, некоторые из основных проблем, стоящих перед аграрным сектором Азербайджана, связаны с изменением климата:

    "Сектор сталкивается с серьезными проблемами из-за сокращения водных ресурсов и ухудшения состояния почвы вследствие изменения климата. Поэтому мы работаем с Министерством сельского хозяйства, а также с общинами и академическими кругами, университетами, чтобы найти решения для устойчивого развития сельского хозяйства в Азербайджане. К 2050 году ожидается значительный рост населения мира, что приведет к увеличению числа людей, которых необходимо будет обеспечить продовольствием. Поэтому мы должны научиться производить больше продукции с меньшими ресурсами".

    Хаят также подчеркнул исключительную роль сельскохозяйственной выставки Caspian Agro в расширении сотрудничества:

    "Это одно из важнейших мероприятий, объединяющее работников агросектора, экспертов, экспортеров, импортеров, технологические компании - всех ключевых заинтересованных сторон, работающих на развитие этой отрасли. Здесь мы работаем со всевозможными экспертами и находим практические решения проблем, стоящих перед аграрным сектором как в глобальном масштабе, так и в Азербайджане".

    Мухаммад Насар Хаят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Caspian Agro 2026
    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır
    FAO: Climate change drives key challenges in Azerbaijan's agrarian sector

