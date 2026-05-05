    AYNA: В период WUF13 перевозки будут организованы по 12 внутригородским маршрутам

    AYNA: В период WUF13 перевозки будут организованы по 12 внутригородским маршрутам

    В дни проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) - с 17 по 22 мая - пассажироперевозки в Баку будут осуществляться пассажироперевозки по 12 внутригородским направлениям и 6 маршрутам из аэропорта.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил руководитель отдела общественного транспорта Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Эмин Маджидов.

    По его словам, перевозки будет организованы из аэропорта до "хабов" (транспортно-пересадочных узлов) и одновременно из этих узлов до места проведения мероприятия: "Для перевозки будут использоваться экологически чистые электробусы".

    Кроме того, представитель AYNA отметил, что для проведения WUF13 временно начата организация дополнительных специальных полос движения протяженностью 4,5 км: "Эти полосы начнут действовать после установки соответствующих дорожных знаков. До установки знаков другие транспортные средства смогут пользоваться ими. Существующая сеть автобусных полос составляет более 110 км, и маршруты мероприятия также будут использовать эти полосы".

    По его словам, направление движения на некоторых маршрутах может быть временно изменено на время проведения мероприятия.

    Маджидов добавил, что во время WUF13 для аренды скутера можно будет зарегистрироваться через иностранные номера мобильных телефонов.

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Транспортная инфраструктура Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    AYNA: WUF13 zamanı 12 şəhərdaxili marşrut üzrə və 6 hava limanından daşımalar olacaq
    AYNA announces transport plan for WUF13 in Baku

