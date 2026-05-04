"Çelsi" 33 il sonra Premyer Liqada antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 04 may, 2026
- 22:53
İngiltərə Premyer Liqasının XXXV turunda evdə "Nottinqem Forest"ə uduzan "Çelsi" 33 il sonra antirektordunu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, "Stemford Bric"də rəqibinə 1:3 hesabı ilə məğlub olan zadəganlar cari mövsüm Premyer Liqada 6-cı məğlubiyyətini alıb.
London təmsilçisi sonuncu dəfə 1993-cü ildə eyni uğursuzluğu yaşayıb.
Qeyd edək ki, "Çelsi" son 6 oyununda cəmi 1 qol vurub və qapısından 14 qol buraxıb. Komanda turnir cədvəlində 48 xalla 9-cu pillədə yer alıb.
