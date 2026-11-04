İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Pərviz Şahbazovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya səfəri başlayıb

    Energetika
    • 04 noyabr, 2026
    • 21:22
    Pərviz Şahbazovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya səfəri başlayıb

    Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya səfəri başlayıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, səfər çərçivəsində baş tutacaq Azərbaycan-Ukrayna Hökumətlərarası Komissiyasının iclası və biznes forum noyabrın 5-də Ukraynanın Ujqrod şəhərində keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Ukraynada müharibə başlayandan sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclası ilk dəfə bu ölkədə keçiriləcək.

    Azərbaycan Energetika Nazirliyi Hökumətlərarası Komissiya Ukrayna
    Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики прибыла в Украину
    Azerbaijani energy minister begins visit to Ukraine
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