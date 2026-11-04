Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики прибыла в Украину

    Энергетика
    • 04 ноября, 2026
    • 21:33
    Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики прибыла в Украину

    Начался визит в Украину делегации Азербайджана во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в рамках визита 5 ноября в украинском городе Ужгород состоятся заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии и бизнес-форум.

    Отметим, что заседание межправительственной комиссии впервые с начала войны в Украине пройдет на территории этой страны.

    Пярвиз Шахбазов Азербайджан Украина
    Pərviz Şahbazovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Ukraynaya səfəri başlayıb
    Azerbaijani energy minister begins visit to Ukraine
    MiniBoss
    MiniBoss

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