Делегация Азербайджана во главе с министром энергетики прибыла в Украину

Начался визит в Украину делегации Азербайджана во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в рамках визита 5 ноября в украинском городе Ужгород состоятся заседание азербайджано-украинской межправительственной комиссии и бизнес-форум.

Отметим, что заседание межправительственной комиссии впервые с начала войны в Украине пройдет на территории этой страны.