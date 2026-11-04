UEFA Avropa Liqasında IV tura bir oyunla start verilib
Futbol
- 04 noyabr, 2026
- 21:22
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UEFA Avropa Liqasında IV tura bir oyunla start verilib.
"Report"un məlumatına görə, Yunanıstan təmsilçisi "Olimpiakos" Fransada "Renn"in qonağı olub.
Qarşılaşma qolsuz bərabərliklə başa çatıb.
Qeyd edək ki, turun digər oyunları sabah keçiriləcək.
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