Вугар Мустафаев участвует в выставке SAHA 2026 в Стамбуле

В Стамбуле стартовала 5-я Международная выставка обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026.

Как сообщает Report, в мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

На выставке представлено 75 наименований продукции ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

Экспонируются вооружение и военная техника разных стран, артиллерийские и ракетные комплексы, стрелковое оружие, средства связи, боеприпасы, бронетехника, самолеты, беспилотники, подводные лодки и боевые корабли.

В рамках мероприятия запланированы встречи В.Мустафаева с официальными лицами и руководителями компаний из разных стран.

Выставка завершится 9 мая.