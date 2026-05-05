Вугар Мустафаев участвует в выставке SAHA 2026 в Стамбуле
Армия
- 05 мая, 2026
- 12:42
В Стамбуле стартовала 5-я Международная выставка обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026.
Как сообщает Report, в мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.
На выставке представлено 75 наименований продукции ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".
Экспонируются вооружение и военная техника разных стран, артиллерийские и ракетные комплексы, стрелковое оружие, средства связи, боеприпасы, бронетехника, самолеты, беспилотники, подводные лодки и боевые корабли.
В рамках мероприятия запланированы встречи В.Мустафаева с официальными лицами и руководителями компаний из разных стран.
Выставка завершится 9 мая.
