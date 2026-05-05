    Вугар Мустафаев участвует в выставке SAHA 2026 в Стамбуле

    В Стамбуле стартовала 5-я Международная выставка обороны и аэрокосмической промышленности SAHA 2026.

    Как сообщает Report, в мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с министром оборонной промышленности Вугаром Мустафаевым.

    На выставке представлено 75 наименований продукции ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах".

    Экспонируются вооружение и военная техника разных стран, артиллерийские и ракетные комплексы, стрелковое оружие, средства связи, боеприпасы, бронетехника, самолеты, беспилотники, подводные лодки и боевые корабли.

    В рамках мероприятия запланированы встречи В.Мустафаева с официальными лицами и руководителями компаний из разных стран.

    Выставка завершится 9 мая.

    Вугар Мустафаев SAHA 2026 Стамбул
    Vüqar Mustafayev İstanbulda "SAHA 2026" sərgisində iştirak edir
    Vugar Mustafayev attends SAHA 2026 exhibition in Istanbul

