В Азербайджане с 6 мая стартует прием учащихся в первые классы
Наука и образование
- 30 апреля, 2026
- 15:28
С 6 мая стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных школ на 2026–2027 учебный год.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Процесс приема будет вестись через портал www.mektebeqebul.edu.az. Электронный прием детей в первый класс охватывает общеобразовательные учреждения всех городов и районов страны.
Отметим, что в этом году по азербайджанскому сектору около 81 тысячи детей автоматически переведены из группы дошкольной подготовки в I класс.
