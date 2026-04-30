Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Азербайджане с 6 мая стартует прием учащихся в первые классы

    С 6 мая стартует прием учащихся в первые классы общеобразовательных школ на 2026–2027 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Процесс приема будет вестись через портал www.mektebeqebul.edu.az. Электронный прием детей в первый класс охватывает общеобразовательные учреждения всех городов и районов страны.

    Отметим, что в этом году по азербайджанскому сектору около 81 тысячи детей автоматически переведены из группы дошкольной подготовки в I класс.

    Общеобразовательные учреждения Азербайджана Госагентство по дошкольному и общему образованию
    I sinfə qəbulu prosesi başlayır

