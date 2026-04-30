Состав с российским зерном и удобрениями для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия российского зерна и удобрений.

Как сообщает Report, состав из семи вагонов отправился со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

В Армению отправлены четыре вагона с зерном весом 279 тонн и три вагона с удобрениями весом 203 тонны.

Далее состав проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

Ранее в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тыс. тонн российского зерна, более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

Напомним, что помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

