    Состав с российским зерном и удобрениями для Армении отправился со станции "Баладжары" - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 30 апреля, 2026
    • 14:53
    Состав с российским зерном и удобрениями для Армении отправился со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Сегодня в Армению транзитом через Азербайджан отправлена очередная партия российского зерна и удобрений.

    Как сообщает Report, состав из семи вагонов отправился со станции "Баладжары" в пригороде Баку.

    В Армению отправлены четыре вагона с зерном весом 279 тонн и три вагона с удобрениями весом 203 тонны.

    Далее состав проследует через станцию "Бёюк-Кясик" в Грузию, откуда направится в Армению.

    Ранее в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 25 тыс. тонн российского зерна, более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

    Напомним, что помимо транзита продолжается и экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Сегодня через территорию Азербайджана в Армению будет отправлен транзитный груз зерна и удобрений.

    Как сообщает Report, 7 вагонов отправятся в Армению со станции Биляджари.

    Далее состав проследует через железнодорожную станцию Бёюк-Кесик в направлении Грузии, откуда продолжит движение в сторону Армении.

    Отметим, что в последний раз 24 апреля транзитом через территорию Азербайджана транзитом в Армению было отправлено 350 тонн российской пшеницы.

    Транзит грузов через Азербайджан Российское зерно для Армении Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ermənistana Rusiya taxılı və gübrəsi daşıyan yük qatarı Biləcəridən yola düşüb - YENİLƏNİB
    Freight train carrying Russian grain, fertilizer to Armenia departs from Bilajari - UPDATED

