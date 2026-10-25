В ряде районов Азербайджана выпал снег, продолжаются сильные дожди

На территории Азербайджана сохраняется дождливая погода, местами осадки носят интенсивный и сильный ливневый характер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, об этом свидетельствуют данные по состоянию на 10:00 25 октября.

В Лачине и Губадлы выпал мокрый снег, а в горных районах Кяльбаджара и Ордубада - снег. Высота снежного покрова в Кяльбаджаре составляет 2 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано до 9 мм осадков.

В регионах страны наибольшее количество осадков зафиксировано в Нефтчале - 48 мм (106% месячной нормы), Билясуваре - 21 мм (46% месячной нормы), Мингячевире - 20 мм (49% месячной нормы), Лерике - 15 мм, Лянкяране - 11 мм, Гобустане, Астаре и Дашкесане - по 6 мм, Сальяне - 5 мм.

В Агстафе, Бейлагане, Сабирабаде, Шахбузе, Губе, Барде, Гяндже, Гедабее, Ярдымлы, Загатале, Джульфе, Нахчыване, Шамкире, Геранбое, Товузе, Балакене, Шеки (Кишчай), Халтане, Агдаме, Нафталане, Кюрдамире, Тертере, Евлахе и Имишли выпало до 4 мм осадков.

В Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули также наблюдались периодические дожди.

В Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Хызы, Грызе и Гейчае наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.