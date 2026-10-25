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    В ряде районов Азербайджана выпал снег, продолжаются сильные дожди

    Экология
    • 25 октября, 2026
    • 11:04
    В ряде районов Азербайджана выпал снег, продолжаются сильные дожди

    На территории Азербайджана сохраняется дождливая погода, местами осадки носят интенсивный и сильный ливневый характер.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, об этом свидетельствуют данные по состоянию на 10:00 25 октября.

    В Лачине и Губадлы выпал мокрый снег, а в горных районах Кяльбаджара и Ордубада - снег. Высота снежного покрова в Кяльбаджаре составляет 2 см.

    В Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано до 9 мм осадков.

    В регионах страны наибольшее количество осадков зафиксировано в Нефтчале - 48 мм (106% месячной нормы), Билясуваре - 21 мм (46% месячной нормы), Мингячевире - 20 мм (49% месячной нормы), Лерике - 15 мм, Лянкяране - 11 мм, Гобустане, Астаре и Дашкесане - по 6 мм, Сальяне - 5 мм.

    В Агстафе, Бейлагане, Сабирабаде, Шахбузе, Губе, Барде, Гяндже, Гедабее, Ярдымлы, Загатале, Джульфе, Нахчыване, Шамкире, Геранбое, Товузе, Балакене, Шеки (Кишчай), Халтане, Агдаме, Нафталане, Кюрдамире, Тертере, Евлахе и Имишли выпало до 4 мм осадков.

    В Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули также наблюдались периодические дожди.

    В Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Шамкире, Гусаре, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Хызы, Грызе и Гейчае наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Azərbaycanın bir sıra rayonlarına qar yağıb, güclü yağışlar davam edir - Faktiki hava
    44 filmi
    44 filmi

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