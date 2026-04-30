Мурадова: Без участия женщин инклюзивному развитию не быть
- 30 апреля, 2026
- 15:13
В Азербайджане зафиксирован заметный рост экономической активности женщин, что отражает эффективность государственной политики в этой сфере.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции в Баку.
"Расширение экономических возможностей для женщин, вовлечение в предпринимательскую деятельность и повышение уровня занятости способствуют росту их роли в экономической жизни страны. Сегодня женщины выступают не только активными участниками социальной жизни, но и руководителями бизнес-структур, вносящими вклад в экономическое развитие", - сказала Мурадова.
Глава комитета также подчеркнула, что без полноценного и равного участия женщин невозможно обеспечить инклюзивное развитие.
"Семья является основой общества и носителем нашей национальной идентичности. Женщина - создатель и движущая сила этой основы. Ребенок же - будущее государства и гарантия его устойчивого развития. Эти три направления формируют единую систему, лежащую в основе модели устойчивого развития Азербайджана", - сказала она.