    Мурадова: Без участия женщин инклюзивному развитию не быть

    Социальная защита
    • 30 апреля, 2026
    • 15:13
    Мурадова: Без участия женщин инклюзивному развитию не быть

    В Азербайджане зафиксирован заметный рост экономической активности женщин, что отражает эффективность государственной политики в этой сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на конференции в Баку.

    "Расширение экономических возможностей для женщин, вовлечение в предпринимательскую деятельность и повышение уровня занятости способствуют росту их роли в экономической жизни страны. Сегодня женщины выступают не только активными участниками социальной жизни, но и руководителями бизнес-структур, вносящими вклад в экономическое развитие", - сказала Мурадова.

    Глава комитета также подчеркнула, что без полноценного и равного участия женщин невозможно обеспечить инклюзивное развитие.

    "Семья является основой общества и носителем нашей национальной идентичности. Женщина - создатель и движущая сила этой основы. Ребенок же - будущее государства и гарантия его устойчивого развития. Эти три направления формируют единую систему, лежащую в основе модели устойчивого развития Азербайджана", - сказала она.

    Бахар Мурадова Гендерное равенство Женщины-предприниматели
