    Сахиб Мамедов: Действия Окампо – политическая коррупция и торговля влиянием

    Деятельность бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, в том числе попытки давления на международные структуры и вмешательства в региональные процессы на Южном Кавказе, ничто иное, как политическая коррупция и торговля влиянием.

    Об этом в комментарии Report заявил председатель Исполкома Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов.

    Мамедов подчеркнул, что Окампо продолжает действовать при поддержке армянского лобби, предпринимая шаги, направленные на подрыв мира на Южном Кавказе, включая попытки оказать давление на Еврокомиссию с целью разрыва соглашений с Азербайджаном, а также вмешательство во внутриполитические процессы в Армении, вплоть до свержения премьера этой страны.

    По его словам, действия экс-прокурора являются открытым нарушением статей 2 и 18 Конвенции ООН против коррупции.

    "Статья 2 распространяется на лиц, находящихся на государственной службе. Однако Окампо относится к категории тех, кто злоупотребляет влиянием, приобретенным во время службы, даже после ухода с должности. Таким образом, он занимается торговлей влиянием", - сказал он.

    По его словам, с точки зрения статьи 18 Конвенции, это без всяких сомнений чистая торговля влиянием, поскольку Окампо использует свой авторитет для ведения лоббистской деятельности и извлечения прибыли.

    Он также напомнил, что в период работы в МУС Окампо занимал предвзятую позицию в отношении ряда стран: "В отношении Азербайджана он не мог проявить эту предвзятость, поскольку страна не является стороной Римского статута. Однако когда дело касалось ряда африканских государств, он запомнился как прокурор, действовавший под влиянием крупных держав".

    По мнению Мамедова, бывший прокурор, получая финансовую поддержку от армянского лобби, вовлекает других лиц в подобную деятельность, что является прямым нарушением закона. Он добавил, что в стране гражданства Окампо должны быть инициированы соответствующие разбирательства, однако такие шаги не предпринимаются.

    Кроме того, он указал на случаи, когда отдельные депутаты Европарламента также ведут лоббистскую деятельность в интересах армянского лобби без последствий.

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.

