Амирбеков: Визит Мелони в Азербайджан придаст дополнительный импульс отношениям Баку и Рима

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил о наличии у Баку и Рима значительного потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах.

Как передает Report, об этом Амирбеков заявил в интервью La Repubblica.

"Наши две страны с 2020 года связаны многопрофильным стратегическим партнерством. Предстоящий визит в Азербайджан премьера Италии это подтверждает. Мы считаем, что существует высокий потенциал для укрепления сотрудничества во многих сферах, прежде всего в энергетике, где Италия является нашим главным партнером", - сказал он.

Амирбеков отметил, что в 2025 году Азербайджан поставил в Италию 9,5 млрд кубометров природного газ. Кроме этого, Италия является основным направлением экспорта нефти из Азербайджана. По его словам, в целом, в 10 стран Европейского союза в минувшем году было поставлено 12,5 млрд кубометров газа, что на 53% больше по сравнению с 2021 годом (первый год поставок - ред.): "Несмотря на рыночную волатильность и геополитические турбуленции, Азербайджан, по его словам, остается надежным и ответственным поставщиком".

Отвечая на вопрос о возможности увеличения экспорта газа в Италию без расширения Трансадриатического газопровода (TAP), он подчеркнул, что текущая мощность Южного газового коридора, частью которого является TAP, полностью забронирована и рассматривается уже в контексте всей энергетической архитектуры Европы. По его словам, первая фаза расширения уже реализуется: с января TAP увеличил годовую пропускную способность на 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд получит Италия. При этом любое дальнейшее увеличение его пропускной способности, по его словам, потребует дополнительных инвестиций в развитие добычи и газотранспортной инфраструктуры, что соответствует стратегическим интересам Европейского союза, усиливая диверсификацию и энергетическую безопасность.

Касаясь договоренностей в рамках шестого заседания межправительственной комиссии Италия-Азербайджан, Амирбеков сообщил, что стороны договорились разработать план действий по развитию двустороннего экономического партнерства.

"Межправительственная комиссия задает стратегические ориентиры. План действий станет дорожной картой развития экономического партнерства между Италией и Азербайджаном. Он предусматривает проведение 65 мероприятий в 2026-2027 годах по 18 приоритетным направлениям, включая энергетику, "зеленый" переход, цифровизацию, инвестиции, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, науку, образование и культуру. Дорожная карта уже готова и носит конкретный и масштабный характер", - выделил он.

Говоря о целях своего визита в Италию, Амирбеков подчеркнул, что он направлен на поддержание активного политического диалога между странами и обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней, региональной и многосторонней повестки, включая отношения Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Он также сообщил, что им была представлена оценка текущего состояния и перспектив мирного процесса с Арменией, при этом 2026 год "может стать решающим для юридического оформления мира" и окончательного завершения прежнего конфликта.

Амирбеков добавил, что предстоящий визит Джорджи Мелони в Азербайджан придает дополнительный импульс этим обсуждениям.

Отдельно он отметил, что еще одним важным отражением текущей динамики сотрудничества является строительство в Баку второй католической церкви, посвященной Иоанну Павлу II, завершение которой запланировано на 2027 год: "Все это свидетельствует о приверженности Азербайджана мультикультурализму, религиозной толерантности и диалогу цивилизаций".

Говоря о проекте TRIPP ("Маршрут Трампа"), Амирбеков подчеркнул, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может негативно повлиять на реализацию проектов региональной связности и энергетической инфраструктуры. По его словам, проект TRIPP, являющийся частью более широкого Зангезурского коридора, имеет важное значение для укрепления мира и развития транспортных связей между Азербайджаном, Арменией, Азией и Европой.

Отметим, что Мелони 5 мая посетит Азербайджан с однодневным визитом.