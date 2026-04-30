Украина атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в России
Другие страны
- 30 апреля, 2026
- 14:31
Украина атаковала Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".
Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно информации, в результате была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, на объекте возникли пожары, включая возгорание вакуумной и атмосферной ректификационных колонн.
Также сообщается об атаке на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", обеспечивающую поставки нефти на НПЗ. По информации, ранее этот объект уже подвергался ударам беспилотников, и после повторной атаки там зафиксированы новые очаги возгорания.
Официальные подтверждения и данные о масштабах ущерба на данный момент уточняются.
Последние новости
01:48
Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в НюрнбергеВнутренняя политика
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18