    Украина атаковала НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в России

    Украина атаковала Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

    Согласно информации, в результате была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, на объекте возникли пожары, включая возгорание вакуумной и атмосферной ректификационных колонн.

    Также сообщается об атаке на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", обеспечивающую поставки нефти на НПЗ. По информации, ранее этот объект уже подвергался ударам беспилотников, и после повторной атаки там зафиксированы новые очаги возгорания.

    Официальные подтверждения и данные о масштабах ущерба на данный момент уточняются.

