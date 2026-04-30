Украина атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в России

Украина атаковала Пермский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно информации, в результате была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, на объекте возникли пожары, включая возгорание вакуумной и атмосферной ректификационных колонн.

Также сообщается об атаке на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Пермь", обеспечивающую поставки нефти на НПЗ. По информации, ранее этот объект уже подвергался ударам беспилотников, и после повторной атаки там зафиксированы новые очаги возгорания.

Официальные подтверждения и данные о масштабах ущерба на данный момент уточняются.