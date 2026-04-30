    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 14:39
    Ukrayna Permdə neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Ukrayna Permdə (Rusiya) "Lukoyl-Permnefteorqsintez" neft emalı zavoduna (NEZ) zərbə endirib.

    Bu barədə "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nəticədə neftin ilkin emalı üzrə AVT-4 qurğusu zədələnib, obyektdə yanğınlar yaranıb, o cümlədən vakuum və atmosfer rektifikasiya kolonlarında alovlanma baş verib.

    Həmçinin NEZ-ə neft tədarükünü təmin edən "Perm" xətt istehsalat-dispetçer stansiyasına hücum edildiyi də bildirilir. Məlumata görə, əvvəllər bu obyekt artıq pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələrə məruz qalıb və təkrar hücumdan sonra orada yeni yanğın ocaqları qeydə alınıb.

    Hazırda rəsmi təsdiqlər və dəymiş ziyanın miqyası barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Neft Emalı Zavodu
    Украина атаковала НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в России
    Ukraine strikes Lukoil Perm refinery in Russia

    Son xəbərlər

    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti