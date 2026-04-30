    Бабаев обсудил с делегацией ЕБРР расширение сотрудничества и новые проекты

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с исполнительным директором по Турции и Южному Кавказу Элизабет Фальчетти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР, текущий статус реализуемых проектов и будущие инициативы.

    Бабаев отметил, что взаимодействие с ЕБРР играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны.

    По его словам, на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,712 млрд евро в рамках 202 проектов. Текущий портфель банка в стране составляет 898 млн евро, значительная часть которого приходится на частный сектор.

    В свою очередь, Фальчетти выразила удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявила о готовности ЕБРР продолжать совместные инициативы по поддержке частного сектора, расширению инструментов "зеленого" финансирования и развитию устойчивой инфраструктуры.

