Бабаев обсудил с делегацией ЕБРР расширение сотрудничества и новые проекты
- 30 апреля, 2026
- 20:25
Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с исполнительным директором по Турции и Южному Кавказу Элизабет Фальчетти.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР, текущий статус реализуемых проектов и будущие инициативы.
Бабаев отметил, что взаимодействие с ЕБРР играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны.
По его словам, на сегодняшний день ЕБРР инвестировал в Азербайджан 3,712 млрд евро в рамках 202 проектов. Текущий портфель банка в стране составляет 898 млн евро, значительная часть которого приходится на частный сектор.
В свою очередь, Фальчетти выразила удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявила о готовности ЕБРР продолжать совместные инициативы по поддержке частного сектора, расширению инструментов "зеленого" финансирования и развитию устойчивой инфраструктуры.